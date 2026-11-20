Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir kediye bastonla defalarca vuran Müslüm Çepeloğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıda sol gözünü kaybeden kedinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Olay, 15 Kasım’da saat 13.00 sıralarında 100’üncü Yıl Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Bina koridorundaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Çepeloğlu’nun, yanındaki kadının bastonunu alıp kediye defalarca vurduğu görüldü.
SOL GÖZÜ AMELİYATLA ALINDI
Binadakilerin kurtardığı kedi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne götürüldü. Ağır yaralı kedinin vücudunda kırıklar olduğu, kafa travması geçirdiği ve sol gözünü kaybettiği belirlendi. Kedinin kaybettiği gözü, enfeksiyon riskine karşı ameliyatla alındı.
“KORKUTMAK İÇİN ELİMDEKİ SOPAYI FIRLATTIM”
Olayın ardından gözaltına alınan Çepeloğlu’nun emniyetteki ifadesinde, “Kedi kafesteki muhabbet kuşuna saldırdı. Bunun üzerine korkutmak için elimdeki sopayı fırlattım. Sopa kedinin gözüne geldi” dediği belirtildi.