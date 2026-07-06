Feci kaza, Tokat'ın Niksar ilçesi Danişment Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakasız motosikletiyle seyir halinde olan Ergin Ersin, iddiaya göre aniden yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ergin Ersin, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ergin Ersin, burada hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.