Ekol TV'den Gamze Şimşek'in özel haberine göre, İstanbul Beyoğlu’nda bir restoranda başlayan tartışma, kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Cihangir Caddesi’ndeki bir restoranda yaşanan olayda, sokak kedisine şiddet uyguladığı öne sürülen bir grup ile duruma tepki gösteren diğer müşteriler arasında çıkan tartışma, dışarıda kanlı şekilde bitti.

'KEDİYE ŞİDDET' KAVGASI!

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre restoranda oturan üç kişilik bir grup, yanlarına gelen sokak kedisine tokat attı. Bu duruma tepki gösteren yan masadaki müşterilerle aralarında tartışma yaşandı. Restorandaki sözlü gerginliğin ardından kediye şiddet uygulayan grup hesabı ödeyerek mekândan ayrıldı.

ARKADAŞLARINI ÇAĞIRARAK KURŞUNLATTILAR!

Ancak olay burada sona ermedi. Tartışmaya karışan diğer müşteriler de masadan kalkarak dışarı çıktı ve arkadaşları olduğu belirtilen Ömer Cengiz Karaçam’ı olay yerine çağırdı.

İki grup restoran dışında tekrar karşı karşıya geldi. Bu sırada olay yerine gelen Ömer Cengiz Karaçam, yanında getirdiği silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı. Saldırgan, olay sonrası hızla bölgeden uzaklaştı.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.