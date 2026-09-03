Erzurum'da bir camide cemaatin yatsı namazı kıldığı sırada caminin içine giren bir kedi, bir süre dolaştıktan sonra farz için saf tutan cemaatin yanına geldi.

Bu sırada ayağının yanındaki kediye tekme atan cemaat üyesi, kediyi savurdu. Savrulan kedi, namazı kıldıran imamın başına çarparak yere düştü.

İmam, olayın ardından sanki hiçbir şey olmamış gibi secdeye gidip namazına devam etti. Yaşananlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında resen soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda kediyi tekmeleyen kişi gözaltına alındı.