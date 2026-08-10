Adana’da Ayşe Katırcı (52), 10 yıl önce boşandığı eski eşi Arif Tanrıkulu (56) tarafından evinde bıçaklandı. Olay, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Tanrıkulu, Katırcı’yı 8 yerinden bıçakladı.

KOMŞULARIN İHBARIYLA EKİPLER SEVK EDİLDİ

Evden gelen gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Katırcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Arif Tanrıkulu, Pozantı ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin saldırı sonrası sokakta sakin şekilde yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve cep telefonu ile görüntülendi.

DAHA ÖNCE TEHDİT İDDİASI VE UZAKLAŞTIRMA KARARLARI

Arif Tanrıkulu’nun, 25 yıl evli kaldığı eski eşine bir süre önce “Sana mezar yeri aldım” şeklinde mesaj gönderdiği ve kefen yolladığı iddia edildi. Tanrıkulu hakkında daha önce uyguladığı şiddet nedeniyle 8 kez uzaklaştırma kararı verildiği ileri sürüldü.