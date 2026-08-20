Myanmar’ın Kachin bölgesinde çıkarılan kehribar içinde, yaklaşık 100 milyon yıl öncesine ait son derece iyi korunmuş bir böcek fosili keşfedildi. Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Kretase dönemine ait bu yeni türe Icaroramus perisi adı verildi.

Yapılan analizler, canlının Coleoptera takımına ve ateş böcekleriyle akrabalık gösteren soyu tükenmiş Cretophengodidae familyasına ait olduğunu ortaya koydu. Vücudunun arka kısmında sağlam bir ışık organı barındıran fosilin en dikkat çekici özelliği ise bugüne kadar hiçbir canlı veya fosil türünde rastlanmamış olan anten yapısı oldu.

FARKLI BİR ANTEN YAPISI VAR

Icaroramus perisi türünün 12 segmentli antenlerinin her birinde, farklı yapıda ikişer çift dal bulunuyor. Bilim insanları, bu gelişmiş anten mimarisinin feromonlar vasıtasıyla kimyasal iletişim kurmak ve eş bulmak amacıyla kullanıldığını değerlendiriyor.

Günümüz ateş böcekleri basit antenlere ve iletişim amaçlı ışık organlarına sahipken, I. perisi hem karmaşık bir anten yapısına hem de ışık saçma organına ev sahipliği yapıyor. Araştırmacılar, bu sıra dışı kombinasyon nedeniyle canlıdaki ışık organının eş bulmaktan ziyade yırtıcılardan korunma odaklı kullanılmış olabileceğini belirtti.

ATEŞ BÖCEĞİ AKARABALRINDA İKİNCİ KEŞİF

Bu bulgu, 2026 yılı içerisinde Myanmar’da keşfedilen ateş böceği benzeri ikinci fosil oldu. Geçtiğimiz mayıs ayında da Orta Kretase dönemine ait Cretoluciola birmana türü tanımlanmıştı.