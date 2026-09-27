Çalışma, İtalya ve ABD’den araştırmacıların yer aldığı uluslararası bir ekip tarafından yürütüldü. Geliştirilen yöntemde bentonit adı verilen doğal kil, kekik yağıyla bir araya getirildi. Kil, yağın çiçek yüzeyinde daha uzun süre kalmasına yardımcı olurken karışımın ateş yanıklığına neden olan bakteriye karşı etkisi bahçe koşullarında test edildi.

HASTALIĞI YÜZDE 76 AZALTTI

Ateş yanıklığı, Erwinia amylovora adlı bakterinin neden olduğu ve özellikle elma ile armut gibi meyve ağaçlarını etkileyen ciddi bir hastalık. Bakteri çiçeklere, sürgünlere, yapraklara ve meyvelere bulaşabiliyor; dalların kararıp kurumasına, ağır vakalarda ise ağacın büyük bölümünün zarar görmesine yol açabiliyor.

Yapılan elma bahçesi denemelerinde bentonit ve kekik yağı kullanılan ağaçlarda hastalığın görülme oranı yüzde 76 azaldı. Karşılaştırma amacıyla kullanılan streptomisin adlı antibiyotik ise yüzde 81'lik azalma sağladı. Böylece doğal içerikli karışım, denemelerde antibiyotiğe yakın bir sonuç verdi.

ÇİÇEKLERİN ÜZERİNDE 9 GÜN KALDI

Araştırmacılar yaptıkları incelemelerde kil parçacıklarının uygulamadan 9 gün sonra bile çiçeklerin üzerinde bulunduğunu belirledi. Bentonit, bitkisel yağların doğrudan kaybolmasını önleyerek etken maddelerin çiçek yüzeyinde daha uzun süre kalmasına yardımcı oluyor.

Denemelerde elde edilen sonuçlar ise hava koşulları ve uygulama zamanına bağlı olarak değişiklik gösterdi. Bazı koşullarda ilk denemedeki yüksek koruma oranına ulaşılamaması üzerine araştırmacılar, karışımın dozunu ve uygulama yöntemini geliştirmek için çalışmalarını sürdürdü. Yöntemin tarımda kullanılma potansiyeli için Avrupa patent başvurusu da yapıldı.