Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan kekleri pişirirken en çok karşılaşılan sorunlardan biri, kekin yeterince kabarmaması veya fırından çıktıktan kısa bir süre sonra sönmesidir. Fırın ustalarının ve deneyimli şeflerin yıllardır uyguladığı küçük bir püf noktası, kekinizin her defasında tepsiden taşacak kadar kabarmasını garanti ediyor. İşte fırın kapağını her açtığınızda puf puf kabarmış bir kekle karşılaşmanızı sağlayacak o etkili yöntem...

MALZEME SICAKLIĞI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

Mükemmel kabaran bir kekin ilk kuralı mutfakta başlıyor. Kullanılan yumurta, süt, yoğurt veya tereyağı gibi malzemelerin buzdolabından çıkarıldığı gibi hamura eklenmesi, kabarma sürecini doğrudan olumsuz etkiliyor. Oda sıcaklığına gelmeyen malzemeler, hamurun homojen bir şekilde hava kabarcığı tutmasını engelliyor. Mutfak uzmanları, pişirme işlemine başlamadan en az 30 dakika önce tüm malzemelerin tezgaha çıkarılması gerektiğinin altını çiziyor.

1 ÇAY KAŞIĞI ATMAK YETİYOR

Kekin süngerimsi bir dokuya kavuşmasını sağlayan en kritik adım ise kabartma ajanı ile asidik bir bileşenin buluşması. Hamura eklenen birkaç damla taze limon suyu veya bir çay kaşığı sirke, kabartma tozu veya karbonat ile tepkimeye girerek karbondioksit açığa çıkarıyor. Bu kimyasal reaksiyon, kek hamurunun içinde mikro hava odacıkları oluşturarak pişme esnasında devasa bir hacim kazanmasını sağlıyor. Üstelik bu miktar, kekin lezzetinde veya kokusunda hiçbir ekşilik bırakmıyor.

FIRIN KAPAĞINI AÇMADAN ÖNCE 20 DAKİKA KURALI

Hamuru doğru hazırlamak kadar pişirme tekniği de büyük önem taşıyor. Fırının önceden mutlaka ideal dereceye (genellikle 170-180°C) ısıtılmış olması gerekiyor. Pişmenin ilk 20 dakikasında fırın kapağının kesinlikle açılmaması hayati bir kural. Kapak açıldığında içeri giren soğuk hava, hamurun içindeki sıcak hava kabarcıklarının aniden büzüşmesine ve kekin ortasının çökmesine neden oluyor.