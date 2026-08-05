Araştırmaya göre incelenen kelebek türlerinin yaklaşık yüzde 10'u son yıllarda coğrafi dağılımını veya yaşadığı yükseltiyi değiştirdi. Bazı türler daha serin bölgelere doğru yayılırken, bazıları ise daha önce görüldükleri alanlardan tamamen kaybolmaya başladı.

EN BÜYÜK NEDEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Araştırmacılar, bu değişimin en önemli nedeninin küresel ısınma ve aşırı hava olayları olduğunu ifade ediyor. Bunun yanında tarım faaliyetleri, ormanların tahrip edilmesi, şehirleşme ve yaşam alanlarının parçalanması da kelebeklerin yeni bölgelere yönelmesine neden oluyor. Ev sahibi bitkilerin azalması ve üreme alanlarının yok olması, birçok türün bulunduğu bölgeleri terk etmesine yol açıyor.

Araştırmada, yaşam alanını değiştiren türlerin yaklaşık yüzde 80'inin yeni bölgelere yayıldığı, yüzde 27'sinin ise geçmişte yaşadığı alanların bir kısmını kaybettiği belirlendi. Bazı türlerde ise aynı anda hem yayılma hem de daralma görüldü.

EKOSİSTEMLER İÇİN ERKEN UYARI

Bilim insanlarına göre kelebekler doğadaki değişimlere en hızlı tepki veren canlı gruplarından biri. Bu nedenle dağılımlarındaki değişiklikler yalnızca kelebekleri değil, bitkilerden kuşlara kadar birçok canlıyı etkileyebilecek daha büyük çevresel dönüşümlerin habercisi olarak değerlendiriliyor. Araştırmacılar, özellikle tropikal bölgelerde kelebek popülasyonlarının daha yakından izlenmesi ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini vurguluyor.