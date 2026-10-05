Mülteci hakları savunucusu ve avukat Nyadol Nyuon, Avustralya vatandaşlığından vazgeçme kararının ardından, 2027 yılının ortalarına kadar ülkede kalıp "dinlenmek ve iyileşmek" amacıyla 150 bin dolarlık bağış toplamaya başladı.

Nyuon, hafta sonu GoFundMe üzerinden başlattığı kampanyada, yaklaşık 2 yıldır çalışamadığını ve bu süreçte ipotek ödemeleri ile diğer faturalarının biriktiğini belirtti.

Nyuon, kampanyasında 150 bin dolarlık desteğin temel giderlerini karşılamasına ve iyileşme sürecine odaklanırken 2027 yılının ortalarına kadar Avustralya'da kalabilmesine yardımcı olacağını ifade etti.

"Bu destek, şu anda başvurabileceğim çok az kaynağım kaldığı bir dönemde bana bir nebze istikrar sağlayacaktır" diyen Nyuon, yardım istemeden önce "gurur ve utanç" arasında kaldığını söyledi.

Etiyopya'daki bir mülteci kampında doğan Nyuon, ailesinin Sudan iç savaşından kaçmasının ardından 18 yaşında Avustralya'ya geldi. Avukatlık yapan ve mülteci hakları konusunda çalışmalar yürüten Nyuon, aynı zamanda kamuoyunda çeşitli konulardaki yorumlarıyla tanınıyor.

Nyuon, bu yılın başlarında Avustralya Nişanı'nı (OAM) iade edeceğini ve Avustralya vatandaşlığından vazgeçme sürecini "yavaş ve kesin" bir şekilde başlatacağını açıklamıştı.

800 bin dolarlık proje tartışması

Nyuon'un Avustralya'ya yönelik hayal kırıklığının, geçen yıl Victoria Üniversitesi bünyesindeki Sir Zelman Cowen Merkezi başkanlığından istifa etmesinin ardından arttığı belirtiliyor.

İstifasının merkezinde, iş yerlerinde farklı etnik kökenlere sahip kadınların korunmasını amaçlayan ve vergi mükelleflerinin 800 bin dolarlık kaynağıyla finanse edilen WorkWell Respect Network projesiyle ilgili tartışmalar yer aldı.

Victoria hükümetinin girişimi olan proje kapsamında çeşitli eğitim forumları ve atölye çalışmaları düzenlenmesi planlanmıştı, ancak proje, gecikmeler ve kötü yönetim iddialarıyla gündeme geldi.

Nyuon, geçen yıl eski işvereni Victoria Üniversitesi ile WorkSafe Victoria'yı "ırkçılıkla" suçladı. Ayrıca, projede "kurumsal siyah yüz" olarak kullanılmasından endişe duyduğunu ve bu nedenle programdan erken ayrıldığını öne sürdü.

Nyuon daha sonra yayımladığı bir dizi uzun blog yazısında Victoria Üniversitesi ve WorkSafe Victoria tarafından kötü muamele gördüğünü iddia etti. Yaşadıklarının kendisinde "sürekli psikolojik ve duygusal saldırı" hissi yarattığını ve bunun sonucunda ruh sağlığı sorunları yaşadığını söyledi.

Geçen ay ABC Ulusal Forumu'nda konuşan Nyuon, kendilerini çeşitliliğe ve kapsayıcılığa bağlı olarak tanımlayan bazı kurumların kendisine zarar veren bir şekilde davrandığını ve bunun Avustralya'da kalma inancını sarstığını dile getirdi.

"İnsanların bu kararı öfke sonucu aldığımı düşünmeleri kolay. Aslında bu, kederden kaynaklandı" diyen Nyuon, Avustralya'nın "Anglo-Kelt kültürü" olduğu görüşüne de karşı çıktı ve asimilasyon niyetinde olmadığını söyledi.

"Yaklaşık 2 yıldır çalışamıyorum"

GoFundMe kampanyasında yaşadığı maddi sıkıntıları da anlatan Nyuon, yaklaşık iki yıldır çalışamadığını belirtti.

"Evde tek gelir kaynağı bendim ve ücretli işim hem ev geçimimi hem de birçok insanın beni tanıdığı kamu hizmetimi destekliyordu. Bu geliri kaybettiğimde artık ikisini de aynı şekilde sürdüremez hale geldim" ifadelerini kullandı.

Nyuon ayrıca, mesleki bir meseleyle ilgili uzun süren bir inceleme sürecinin içinde olduğunu ve süreç devam ettiği için ayrıntıları paylaşamadığını söyledi. Bu durumun kendisini hem duygusal hem de maddi açıdan yıprattığını belirtti.

"Çok yorgunum, depresyonla mücadele ediyorum ve iyileşmek için kendime zaman ayırmaya çalışıyorum. Faturalarım birikti, ipotek ödemelerim gecikti ve şu anda araba sigortasını karşılayamıyorum" dedi.

Toplam 150 bin dolarlık bağışın 50 bin dolarının ödenmemiş ipotek, gecikmiş ev faturaları, elektrik, su ve doğalgaz gibi giderler ile araç sigortasına ayrılacağını belirten Nyuon, kalan 100 bin doların ise 2027 yılının ortalarına kadar temel yaşam masraflarını karşılamasına yardımcı olacağını ifade etti.

Nyuon, bu giderlerin ardından kalan paranın inceleme süreciyle bağlantılı yasal masraflara aktarılacağını belirterek, bağışçıları fonların kullanımı konusunda bilgilendirmeye devam edeceğini söyledi.

Pazartesi günü itibarıyla kampanyada 5 bin doların üzerinde bağış toplandığı görüldü.

Hastaneye kaldırıldığını iddia etti

Nyuon, daha önce ABC'ye yaptığı açıklamalarda WorkWell projesinin son dönemlerinde, Eylül 2024 civarında, aşırı çalışmanın ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını söylemişti.

Bir blog yazısında ise projeden ayrılmasının ardından, 2025 yılında Lynbrook'taki evine gelen Victoria polisleri tarafından "zorla hastaneye götürüldüğünü" öne sürdü.

Nyuon, olay sırasında "agresif" davrandığı yönünde haksız yere suçlandığını, kelepçelenerek hastaneye götürüldüğünü ve burada "paranoya" teşhisiyle psikiyatri servisine yatırıldığını iddia etti.

Geçen yıl ABC'ye konuşan Nyuon, projenin "başarısızlığa mahkum edildiğine" inandığını belirterek çalışma ortamını "tamamen zehirli" olarak nitelendirdi ve teslim tarihlerinin gerçekçi olmadığını savundu.

"Ben itiraz ederdim ve WorkSafe de üniversiteye durumu iletirdi. Bu da uyumluluk gerektirirdi ve ben yine aynı döngüye girerdim" diyen Nyuon, projede yer alan kişilerin çoğunun iyi niyetli olduğuna inandığını ancak kendisinden beklenen kişi olamayacağını söyledi.

Nyuon ayrıca iletişim tarzının da yaşadığı sorunlarda rol oynamış olabileceğini kabul ederek, "Haklı olduğunuzu düşündüğünüz için belki de bunu farklı şekilde ifade ediyorsunuz" dedi.

Üniversite ve WorkSafe iddialara yanıt verdi

Victoria Üniversitesi daha önce yaptığı açıklamada, saygı, güvenlik ve kapsayıcılığa dayalı bir çalışma kültürü geliştirmeye bağlı olduğunu belirtti.

Üniversite, konu hakkında daha fazla yorum yapmayacağını ancak bu tutumun Nyuon'un anlattığı olayların kabul edildiği veya doğrulandığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Açıklamada, "Öncelikli endişemiz, üniversite içinde ve dışında yer alan herkesin güvenliği ve refahıdır" ifadelerine yer verildi.

WorkSafe Victoria ise ortaklarının ve paydaşlarının deneyimlerine değer verdiğini belirterek, proje değerlendirme süreçlerinde alınan geri bildirimlerin iş yeri güvenliğinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek derslerin belirlenmesinde değerlendirildiğini açıkladı.