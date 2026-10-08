Ankara’nın Etimesgut ilçesi Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediyedeki bazı ihale, mali işlem ve imar süreçlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ağustos ayında tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan Beşikçioğlu, Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde görüntülendi. Erdal Beşikçioğlu, hastanenin Tomografi Bölümü’nden çıkışı sırasında bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, Erdal Beşikçioğlu’nun hastaneye hangi nedenle geldiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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