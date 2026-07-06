Deniz Göktaş’ın avukatı Metin Sinan Aslan, ters kelepçe görüntüleriyle ilgili, “Deniz’e bu sahne dört beş kez yaptırılmış. ‘Geri gel, doğru olmadı, bir daha’ gibi. Beş kez bu yaşanmış. Bu Deniz’in bize ifadesi” dedi.

Aslan ayrıca Göktaş’ın kendisine, “Beni adli tıbba götürdüler. Benden tırnak, saç, kıl örnekleri aldılar. Uyuşturucu testi için” ifadelerini kullandığını belirtti.

“Dini değerleri aşağılama” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’ın gözaltı sürecinde yaşanan hak ihlallerini avukatı Aslan anlattı.

TEHDİT ALIYORUZ

Kısa Dalga’dan Banu Güven’in podcast yayınına katılan Aslan, Göktaş’ın havalimanında şortu ve sırt çantasıyla herhangi bir direniş göstermeden teslim olduğunu vurguladı. Aslan, “En ufak bir direnişi yoktu. Ancak o emniyete giriş görüntüsü, polis kameraları için aşağı in-yukarı çık şeklinde 4-5 kez üst üste çekilmiş bir prodüksiyondur. Toplumdaki linç gruplarına mesaj verilmek istendi” diyerek kurguya işaret etti.

Ölüm tehditleri aldıklarını vurgulayan Aslan, “Özellikle evvelsi gün, bilinen bir şahsın adeta insanları öldürmeye tahrik etmesi insanı tedirgin ediyor. Müvekkilim genç yaşta birisi. Memleketimizde birisi durumdan vazife çıkarır diye tedirgin oldum. Yasal hakkımızı kullanacağız” dedi.

GÖKCE’YE DE YAPTILAR

Tutuklu İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce de, savunmasında, kendisi teslim olmasına karşın tutanağa “Yakalandı” diye yazıldığını, kolunda polisle olan görüntülerinin defalarca tekrarlandığını söylemişti.

GÖKTAŞ’IN HÜCREDEN İLK MESAJ:

Tahminimden iyiyim hücrede maç izliyorum

Avukat Cenk Yiğiter aracılığıyla gönderdiği mesajında Deniz Göktaş, yeni bir podcast yazmaya başladığını ifade etti. Göktaş’ın son durumuyla ilgili bilgi veren Yiğiter, şunları kaydetti: “Biraz önce Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde Deniz Göktaş’ı ve meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan’ı gördüm. Her ikisinin de moralleri, keyifleri son derece iyi ve herkese çok selamları var. Deniz’e söylemek istediğin bir şey var mı diye sordum. Dedi ki “Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim. Dünya Kupası’nı izliyorum. Burada en büyük problemim turnuvanın az gollü geçmesi.’