Almanya’da iltica talebi kabul edilmeyenlerin sınır dışı işlemi başladı. Suça karışanlar, Frankfurt kelepçesiyle gönderildi. Ayaklara dörtlü plastik kelepçe takıldı. Ellerdeki kelepçe bir kemere bağlandı. Yüzlerine maske takılıp uçağa bindirildiler, Aralarında Türklerin olduğu kaçakların rotası ise İstanbul oldu.
POLİSLERİN HATIRALARI!
Sınır dışı edilen Türkler burada kalırken diğerleri geldikleri ülkeye gönderildi. Alman polisleri, sınır dışı anılarını ‘polis bülteninde’ şu sözlerle anlattı: “Kaçakları İstanbul’a götürdük. Bazıları orada teslim edildi. Bazıları aktarmalı olarak Libya ve Kabil’e gönderildi. Yorulduk. Yerel yetkililer bize çok yardımcı oluyor.“