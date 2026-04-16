Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından acı tablo ortaya çıktı. Sabah saatlerinde evlatlarını okula yollayan aileler gece boyunca morgdan almayı bekledi. Hayatını kaybedenlerin yakınları, geceyi cenazelerin bulunduğu KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgu önünde geçirdi. 9 KİŞİ CAN VERDİ Edinilen bilgilere göre, 8. sınıf öğrencisi İ.A.M.’nin babasına ait silahları alarak okula geldiği ve rastgele ateş açtığı olayda 9 kişi yaşamını yitirmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı. MORG ÖNÜNDE ACI BEKLEYİŞ Saldırının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna getirildi. Morg önünde toplanan aileler ise gözyaşları içinde yakınlarından gelecek haberi bekledi. Bölgede güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürüyor.

