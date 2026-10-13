Geleneksel mutfağımızın baştacı olan kelle paça, tavuk suyu ve mercimek çorbaları soğuk günlerde ve hastalık dönemlerinde ilk sığındığımız lezzetler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre; bağışıklık sistemini en üst düzeyde destekleyen, hücre yenilenmesini hızlandıran ve bağırsak florasını baştan aşağı yenileyen gizli bir şifa deposu var: İlikli Kemik Suyu Çorbası.

GELENEKSEL ÇORBALAR GÜZEL OLSA DA TEK BAŞINA YETERSİZ KALIYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan beslenme ve diyetetik uzmanları, toplumda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti. Mercimek çorbasının karbonhidrat, tavuk suyunun ise protein bakımından zengin olduğunu belirten uzmanlar, şu noktalara vurgu yaptı:

"Kelle paça ve tavuk çorbası elbette çok değerli ancak uzun süre kısık ateşte pişirilen ilikli kemik suyu; barındırdığı tip 1 ve tip 3 kolajen, glutamin, glisin, kalsiyum, magnezyum ve fosfor kombinasyonu ile diğer tüm çorbalardan ayrılıyor. Özellikle bağırsak geçirgenliğini onarmada ve bağışıklık hücresi üretiminde kemik suyunun yerini dolduracak başka bir besin yok."

TAM BİR KORUMA KALKANI

Uzmanlar, kemik suyunun en az 12 ila 24 saat arasında, içerisine bir miktar elma sirkesi eklenerek ağır ağır pişirilmesi gerektiğini vurguladı. Sirke, kemikteki mineral ve kolajenin tamamen suya geçmesini sağlıyor.

İlikli kemik suyu çorbasının öne çıkan başlıca faydaları ise şöyle sıralandı:

- Yaşlanma karşıtı etkisiyle cildin esnekliğini korur ve eklem kıkırdaklarını güçlendirir.

- İçeriğindeki glutamin amino asidi, bağırsak duvarını kaplayarak toksinlerin kana karışmasını engeller.

- Vücuttaki kronik iltihaplanmayı azaltarak kas ve eklem ağrılarını hafifletir.

- Yüksek protein yapısı sayesinde kan şekerini dengeler ve gereksiz kalori alımının önüne geçer.