aç dökülmesi yaşayanlar için yeni bir tedavi yöntemi geliştirildi. Yalnızca tarama hareketiyle çalışan özel bir cihaz, fareler üzerinde yapılan deneylerde dökülen tüylerin tamamının yeniden çıkmasını sağladı. Bir ay süren deneylerde elde edilen sonuçlar, yeni teknolojinin saç dökülmesi tedavisinde umut verici bir alternatif olabileceğini gösterdi.

Çin'deki Beihang Üniversitesi ve Hong Kong Şehir Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu araştırma ekibi, Detangle adını verdikleri tarak şeklindeki cihazı geliştirdi. Araştırmanın sonuçları, 3 Kasım'da uluslararası bilim dergisi Nature Communications'ta yayımlandı.

Hem elektrik veriyor hem ilaç uyguluyor

Saç dökülmesinin en yaygın türlerinden biri olan androjenetik alopesi, genetik faktörler ve erkeklik hormonu androjenin etkisiyle saçların zamanla incelip dökülmesine neden oluyor.

Bu sorunun tedavisinde genellikle ağızdan alınan ilaçlar ve saç derisine doğrudan uygulanan minoksidil gibi ürünler kullanılıyor. Ancak ağızdan alınan ilaçlar vücudun farklı bölgelerinde yan etkilere yol açabiliyor. Saç derisine sürülen ilaçların ise cilt bariyerini aşarak saç köklerinin derinliklerine ulaşması zor olabiliyor.

Araştırmacılar, bu sınırlamaları aşmak için elektriksel uyarım ile ilaç uygulamasını tek bir cihazda birleştirdi. Tarak biçimindeki Detangle, saç derisine temas eden iki elektrot aracılığıyla elektrik alanı oluştururken aynı anda tedavi edici maddelerin cilt altına iletilmesini sağlıyor.

İlaçları saç köklerine kadar ulaştırıyor

Cihazın oluşturduğu elektrik alanı, hücre zarlarının geçirgenliğini artırıyor. Böylece ilaçların hücrelerin içine daha kolay ulaşması mümkün hale geliyor.

Deneylerde Detangle sayesinde ilaçların, cilt yüzeyinin yaklaşık 660 mikrometre altında bulunan kıl kökü hücrelerine kadar iletilebildiği görüldü.

Araştırma ekibi, cihazla birlikte iki farklı biyolojik madde kullandı. Bunlardan ilki, saç köklerinin çevresinde yeni kan damarlarının oluşumunu destekleyen VEGF-A proteinini üretmeye yönelik DNA materyaliydi. İkincisi ise saç dökülmesinde rol oynayan dihidrotestosteron (DHT) üretimini baskılamayı amaçlayan küçük müdahale edici RNA (siRNA) oldu.

Bu iki maddenin birlikte kullanılmasıyla hem saç köklerinin beslenmesini desteklemek hem de saç dökülmesine yol açan hormonal süreci baskılamak hedeflendi.

Bir ayda yüzde 100 iyileşme sağlandı

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise hayvan deneylerinde ortaya çıktı. Androjenetik alopesi oluşturulan farelerde Detangle, üç günde bir uygulanan tarama işlemiyle kullanıldı.

Bir ayın sonunda saç dökülmesinden etkilenen bölgelerdeki tüylerin tamamının yeniden çıktığı gözlemlendi. Üstelik dökülme yaşanan bölgelerle sağlıklı bölgeler arasındaki görünüm farkı neredeyse ortadan kalktı.

Aynı deneyde günde 0,2 mililitre minoksidil uygulanan farelerde ise iyileşme oranı yüzde 70'te kaldı. Böylece Detangle ile elde edilen sonuç, karşılaştırma grubuna göre daha yüksek oldu.

Araştırma ekibi, cihazın yalnızca saç dökülmesi tedavisinde değil, genetik materyallerin ve farklı ilaçların cilt dokularının derinliklerine ulaştırılmasında da kullanılabileceğini belirtti.

Bilim insanlarına göre Detangle, dermatoloji alanında yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek bir teknoloji sunuyor, ancak sonuçların şimdilik hayvan deneyleriyle sınırlı olduğu, insanlarda güvenilirliğinin ve etkinliğinin henüz kanıtlanmadığı unutulmamalı.