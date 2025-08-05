Üzerinden onlarca yıl geçse de Yeşilçam'ın efsaneleşmiş filmleri hafızalardaki tazeliğini korumayı sürdürüyor.

Sık sık tekrarları yayınlanan ve yeni nesil tarafından da aşina olunan yapımlarda boy gösteren usta oyuncuların şimdilerde ne yaptığı ise merak konusu olmakta.

1971-1975 yılları arasında dört Keloğlan filminde rol alan Rüştü Asyalı, hafızamıza kazınan ünlü oyuncular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Başarılı isim, Keloğlan’da rol aldıktan sonra çalışmalarını ‘Sefer Seferde’ ve ‘Yaman Delikanlı’ adlı filmlerle sürdürdü ancak Türk halkı onu her zaman Keloğlan filminde hayat verdiği rolü ile benimsedi.

Ankara'da kurulan Oyuncular Birliği Özel Tiyatro Topluluğu'nun kurucuları arasında yer alan Asyalı, 1970 yılından günümüze kadar Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Tiyatro oyunlarındaki rolleriyle büyük başarı sağlayan sanatçı, özel tiyatrolarda da birçok kez yönetmenlik yaptı.

SON HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

54 yıl önce oynadığı başrolle hafızalara kazınan ve doğallığıyla izleyenleri güldüren Asyalı, son haliyle gündeme geldi. Filmlerde sergilediği oyunculuk performansıyla gönüllerde taht kuran 'Keloğlan Rüştü Asyalı', 78 yaşında olmasına rağmen gür saçlarıyla dikkat çekiyor.





Asyalı, Keloğlan filmi sonrasında gözlerden ve kameralardan uzak bir yaşam sürdürdü.