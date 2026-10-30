İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında iki isim hakkında yeni bir karar alındı.

Gazeteci Bahadır Özgür'ün aktardığına göre, Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıkları ile finansal işlemlerine tedbir uygulanmasına karar verildi.

DAHA ÖNCE TEDBİRLER KALDIRILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında daha önce 29 kişi hakkında uygulanan bazı tedbirler kaldırılmıştı.

Başsavcılığın 9 Ekim 2026 tarihli yazısıyla, aralarında Kemal Akkaya ve Enver Çevik'in de bulunduğu kişilerin mal varlığı işlemlerine yönelik belirli kısıtlamaların sona erdirilmesine karar verilmişti.

Öte yandan Enver Çevik'in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) 500 milyon lirayı gönüllü olarak iade ettiği de ileri sürülmüştü.