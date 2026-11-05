Karikatürist ve çizgi roman sanatçısı Kemal Aratan, 61 yaşında hayatını kaybetti. Gırgır, Limon, Avni ve Leman gibi mizah dergilerinde yayımlanan çalışmalarıyla tanınan Aratan, özellikle Galip Tekin ile birlikte hazırladığı “Vah Vahap Vah” karakteriyle hafızalarda yer edindi. Sanatçının ölüm haberinin ardından sanat ve mizah dünyasından çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

KEMAL ARATAN KİMDİR?

9 Nisan 1965'te Kırklareli'nde dünyaya gelen Kemal Aratan, sanat hayatına 1984 yılında Gırgır dergisinde başladı. 1986 yılında Limon dergisinin kuruluşunda yer aldı.

Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü'nden mezun olan Aratan; Gırgır, Limon, Avni, Dıgıl, Pişmiş Kelle ve Leman gibi dönemin önemli mizah dergilerinde eserlerini yayımladı. Galip Tekin ile birlikte hazırladığı “Vah Vahap Vah” karakteri, sanatçının tanınmasını sağlayan çalışmalar arasında öne çıktı.

Aratan'ın dikkat çeken diğer eserleri arasında “İhtiyatsız Adam”, “İstedikleri Yere Gidenler”, “Ottomanya” ve “Bi Gece Daha” yer aldı. Karikatür ve çizgi roman çalışmalarının yanı sıra storyboard ve senaryo yazımı alanlarında da eğitimler veren sanatçı, Türk mizah ve çizgi roman dünyasında iz bırakan isimlerden biri oldu.