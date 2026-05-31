İktidara yakın medya Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye yönelik suçlamalarının yer aldığı konuşmasını manşetlerine taşıdı. Daha önce Kılıçdaroğlu hakkında tek satır haber yapmayan gazetelerin Kılıçdaroğlu’nu manşetten vermesi dikkat çekti. İktirara yakın medya geçmiş yıllarda Kılıçdaroğlu’na yönelik sadece FETÖ ve terör örgütü ile ilişkilendirilen iddiaları haberleştiriyordu.

İktidar yanlısı medya ile ağız birliği yapan, FETÖ iftirasına destek veren Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını Sabah, “CHP’yi pavyonda meze yaptınız”, Akşam “FETÖ özrü”, Akit “Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız”, Yeni Şafak. “CHP’deki FETÖ ve rüşvetçiler için özür dilerim”, Takvim “FETÖ itirafı” ve Türkiye gazetesi “Baba ocağı rüşvete batmış” manşetiyle çıktı.