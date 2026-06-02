“FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediği” için özür dileyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’lilere yönelik “FETÖ’cü” suçlamalarının ardından kendisinin FETÖ’cülerle iş birliği içinde çalıştığı hatırlatıldı. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’den tutuklanan isimlerle ilişkileri, buluşmaları ve basına yansıyan bazı olaylar paylaşıldı.

- FARUK TABAN:

FETÖ’nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012’de Taban ve yöneticilerini CHP Genel Merkezi’nde kabul etti. ABD’de Washington’da 3 Aralık 2013’te de Taban ile buluştu. FETÖ derneklerinin çatı kuruluşu Türk Amerikan Birliğini ziyaret etti.

- TUNCAY CEYLAN:

Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü. FETÖ’ye finansal destek sağlamaktan tutuklandı (Eylül 2017). Ceylan, FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’ın CHP’li belediyelerle bağlantısını sağladı.

- FATİH GÜRSUL:

FETÖ’nün haberleşme ağı Bylock’un “kırmızı” listesinde yer alıyor. Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı. Aralık 2016’da FETÖ’den tutuklandı.

- ALPER KETEN:

Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanlarından. ByLock’tan FETÖ yöneticileriyle irtibat kurduğu ortaya çıkarıldı (2016). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevine son verildi. Sonraki dönemde CHP’den Kahramanmaraş milletvekili adayı gösterildi. Kılıçdaroğlu tarafından CHP yönetimine alındı.

Başbuğ: FETÖ’cülükle suçlanacak son isim

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “FETÖ” suçlamasının ardından Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da konuştu. Başbuğ, CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel’e ilişkin “Silivri’deki ilk günlerimden beri tanıdığım Sayın Özgür Özel, eğer Türkiye’de birileri FETÖ’cülükle suçlanacaksa akla gelebilecek en son isimlerden biridir” dedi. Özel ise “Sayın Başbuğ’un kumpaslara karşı verdiği tarihi mücadeleye şahidim” diyerek teşekkür etti.

Özkan: Özel, karanlık günlerin dostudur

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde kendisine yakın isimlerden Tuncay Özkan Özel’e destek verdi. Özkan, “Özgür Özel’e FETÖ derseniz, Silivri kalkar üzerinize yürür. Özgür Özel, FETÖ karşıtı mücadelesiyle Ergenekon’da, Balyozda, Askeri Casusluk’ta ve diğerlerinde mağdurlarla beraber oldu. Zulme direndi. Siyasette büyüdü. FETÖ KARŞITI duruşu nettir. Tartışma götürmez. O karanlık günlerimizin dostudur. Tanığıyız” dedi.