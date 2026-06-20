İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu SÖZCÜ Gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret etti ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. “Kayyumun her türlüsüne karşıyız” diyen Dervişoğlu, CHP’deki butlan tartışması için de “Meşruiyetini milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem” dedi.

Dervişoğlu gazetemiz yazarı Emin Çölaşan, Ankara temsilcimiz Saygı Öztürk ve Haber Müdürümüz Emin Özgönül ile görüştü, şu mesajları verdi:

BAYRAK MİTİNGİ

Öcalan denen caniye özgürlük talebi içeren mitinglerden söz ediyorlar. Biz de 27 Haziran’da bayrak mitingi yapacağız.”

HER YER PROBLEM

Toplumun her kesiminin problemi var ve çözülmeli. Adalete de güven yok. 12 Eylül döneminde bile adalete olan güven bu kadar aşınmamıştı. Süreç Meclis’e davet ile başlıyor. Ondan sonra statü diyor. Şimdi kök yasa deniyor, yasa taslağının önce Öcalan canisinin onayına sunulması ifade ediliyor. Canibaşı 50 binden fazla Kürt’ün ve Türk’ün ölümüne sebep olmuş birisi sürecin önderi olamaz.

KAYYUMA KARŞIYIM

CHP’deki butlan meselesine demokrasi açısından bakıyorum. Yani hukuk, demokrasi tamam ama vicdanımın sesine kulak vererek yapmam gereken bir şey var. Kayyum uygulamalarının tamamına karşıyım, birine ikisine değil. Yani Van Belediyesi’ne de Mardin Belediyesi’ne kayyum atandığında da yanlış olduğunu söyledim.

KEMAL BEY VE SİYASİ MUHATAP

Cumhuriyeti kuran parti diye tarif edilmiş bir partinin başına 3,5 yıl önce yapılmış bir kongreyi iptal ederek kayyum atanmasını içime sindiremem. Meşruiyetini milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap olarak kabul etmem. Kemal Bey kongre yapsın kazansın elbette ki siyasi muhatabımdır. Ama atanmış mahkeme kararıyla oraya gelmiş ve dolayısıyla ‘beni siyaseten muhatap kabul edin’ diyorlarsa ona mesafeli davranmaya devam edeceğim.

ÖZEL İLE İLİŞKİLER

Meclis’te CHP grubu var. Dolayısıyla orada CHP’nin parlamento grubuyla meclis çalışmaları münasebetiyle çalışma yapıyoruz. Konu CHP’nin iç meselesi değil. CHP ya da bir siyasi partinin iç meselesidir gibi değerlendirebilme imkanını geride bıraktık.

MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ

Milletvekillerimizi transfer ettiler ve lekelenen siyaset kurumu olmasın diye ben bizden ayrılan milletvekilleriyle ilgili incitici bir beyanda bulunmadım. Aslında çok büyük eleştirileri hak ediyor, siyaseti kirletiyorsunuz. Siyaset karakter işidir. Böyle bir zihniyeti ve tıyneti olan adamın siyaset yapmak mecburiyeti yoktur. Başka bir iş yap. Vaat peşine koşanlarla, tekliflere açık olanların siyaset yapması gerekmiyor. Kafeteryacılık yapabilir. Otelcilik yapabilir.

MÜLKİYET HAKKI

Bu ülkede mülkiyet hakkına inanılmıyor. Sabahleyin banka hesaplarınıza, tapularınıza el koyulmuş, şirketinize kayyum atanmış olabilir

AP’NİN TÜRKİYE KARARI

Ben Avrupa Parlamentosu’na gittim Akın Gürlek o zaman bakan değildi. Hepsini sordular, cevapladım. AP Türkiye aleyhinde bir karar aldığında elbette kendi ülkemin dış politikasına ve milli menfaatlerine bakarak cevap veriyorum. Ama devleti yönetenlerin de aleyhimize karar almalarını temin edecek hataları yapmaması lazım. Sen bu yanlışları göz göre göre niye yapıyorsun.