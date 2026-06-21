Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran Salı günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) toplama kararı aldı. Edinilen bilgilere göre, MYK toplantısı saat 11.00'de, PM toplantısı ise saat 14.00'te yapılacak. Bu nedenle CHP, salı günü TBMM'de grup toplantısı düzenlemek için başvuruda bulunmayacak. TOPLANTILARIN ANA GÜNDEMİ SON GELİŞMELER Hem MYK hem de PM toplantısının ana gündemi partideki son gelişmeler olacak. Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşmasını yapacağı Parti Meclisi'nde güncel siyasi değerlendirmeler ve il disiplin kurullarının durumu görüşülecek. YENİ İHRAÇLAR GELEBİLİR Toplantıda yeni ihraç listelerinin ele alınmasının beklendiği de iddia edildi. Son MYK toplantısının ardından İstanbul, İzmir ve Ankara il başkanlarının görevden alınmıştı.

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