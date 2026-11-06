Yargının "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'de canlı yayın programına katıldı.

Kılıçdaroğlu burada milletvekili dokunulmazlıkları, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu, erken seçim tartışmaları ve kurultay sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

'MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIKLARI'NA ŞARTLI DESTEK

Milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin fezlekelerin TBMM'ye gelmesi durumunda nasıl bir tavır sergileyeceği sorulan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Siyasi tutukluluğa bir şey demem, düşünce özgürlüğünü savunurum. Siyaseten, düşüncesini ifade etti diye dokunulmazlığının kaldırılmasını doğru bulmam.

Maddi açıdan güçleniyorsa, yani halkın parasını yiyorsa, iş takipçiliği yapıyorsa, halka değil de kendisine ve ailesine hizmet ediyorsa, onun parlamentoda işi olmamalı.

O, milletin vekili değil artık. O, başka bir amaçla gelmiş parlamentoya, zenginleşmek için. Mutlaka Siyasi Etik Kanunu çıkması lazım."

'İMAMOĞLU SİYASİ DÜŞÜNCELERİNDEN ÖTÜRÜ TUTUKLANMADI'

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, tutuklama gerekçelerinin siyasi düşüncelerinden veya siyasi söylemlerinden kaynaklanmadığını savundu.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Tutuklanma gerekçeleri siyasi düşüncesinden ötürü değil. Bir siyasi söyleminden ötürü değil. Başka nedenlerle tutuklandı ve başka nedenlerle yargılanıyor. Diğer belediye başkanları da siyasi nedenlerle tutuklanmadı. Ama şu bir gerçek. Yargı siyasi iktidarın elinde bir sopa gibi kullanılmaz. Hiçbir belediye başkanının tutuklanıp, hapse atılmasını doğru bulmam. Kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun. Delil bulmazsanız ne olacak? Yargılama sistemini de doğru bulmuyorum hangi partiden olursa olsun. Demokrasilerde bunların olmaması lazım."

ERKEN SEÇİM TEKLİFİNE 'DESTEK' MESAJI

Erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir an önce sandığa gitmesi gerektiğini söyledi.

Erken seçim teklifine destek vereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Evet, destek veririz. Bir muhalefet partisinin seçimden kaçma gibi bir lüksü de olamaz. Evet, destek veririz. Bir an önce erken seçim olsun. Bir an önce iktidarı gönderelim. Bir muhalefet partisinin seçimden kaçma gibi bir lüksü de olamaz."

'CUMHURBAŞKANLIĞINA YENİDEN ADAY OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Yeniden cumhurbaşkanı adayı olma düşüncesinin bulunmadığını da ifade eden Kılıçdaroğlu, kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olup olmayacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Gemiyi güvenli limana getirdikten sonra genel başkanlığı bırakacağım."