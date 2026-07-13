Yargının "mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'de canlı yayına katıldı.

Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu; kurultay, CHP lideri Özgür Özel'in yeni parti kurma olasılığı ve diğer konularla ilgili sorulara yanıt verdi.

CHP'de iç tartışmaların daha önce olduğunu da belirten değinen Kılıçdaroğlu, "CHP'nin temel özelliği iç tartışmaların yaşandığı bir parti olmasıdır. Tartışmalar partiyi diri tutar. Bugünkü süreç geçmiştekilerden farklı olsa da CHP bölünmüyor" ifadelerini kullandı.

'DAVAYI BEN AÇMADIM'

"Mutlak butlan" davasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, davayı kendisinin açmadığını vurgulayarak, "İfade veren ben değilim. Dava, bazı delegelerin iradelerinin satın alındığı iddiaları üzerine CHP'liler tarafından açıldı. Bir belediye başkanı para verdim diyor, öteki gittik eğlendik diyor. Bunu diyen CHP’li, ben değilim" dedi.

'PARTİYİ KURULTAY'A GÖTÜRMEK İÇİN GELDİK'

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanıldığı gibi mutlak butlan kararıyla ben gelmedim. 38’nci kurultayda şaibe olduğunu söylüyor mahkeme ve eski yönetim olduğu gibi geldi.

Sadece ben gelmedim. Eski Parti Meclisi (PM) geldi, mahkemenin de dediği şaibeli kurultay yerine yeni bir kurultayın yapılması.

Daha önce bana Mansur bey, Vahap Bey ve Engin Bey gelip bana bunu sordu. Mutlak butlan kararından çok önce.

100 yıllık partiyi kayyuma teslim edemeyiz dedim. Parti bizim partimiz, kirlilikten arınması lazım. Kimse parti içindeki şaibeleri, verilen paraları tartışmıyor. 'Kılıçdaroğlu niye kabul etti?' diye tartışıyorlar. Partiyi yeniden bir kurultaya götürmek için geldik. Kimse bu göreve kalıcı olmak için gelmedi. Kazık çakacak halimiz yok ya."

'ERDOĞAN'IN İŞİNE YARAR'

Kılıçdaroğlu, "CHP'nin bölünmesi Erdoğan'ın işine yarar. CHP'yi kim bölüyorsa Erdoğan'a hizmet ediyordur" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E: NİYE PARTİDEN AYRILIYOR?

Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgür Özel'e gitme der misiniz?" sorusuna "Partiden ayrılmasına gerek yok. Niye partiden ayrılıyor? Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor? Parti içinde mücadele edebilir. Buna hiç itirazım olmaz. Ama parti içinde paralel yapı olmaz" şeklinde yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bizler kendi aramızda tartışırız, orada sorun yok. Ama neden bölünüyoruz? Bunun mantıklı bir sebebi olması lazım. Eğer 'Hırsızları ayıklayacak diye bölünüyoruz' diyorlarsa, o daha vahim bir şey.

Bir CHP vekilinin, kendisinin hesap vermeye hazır olması gerekir ki hesap sorabilsin. Hiçbir CHP'li hesap vermekten kaçınamaz. Bizim verilmeyecek hesabımız yok. Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyorsunuz? Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de 'ayrı parti için çalışıyorum' diyeceksiniz. Bu olmaz. Biz elbette ki konuşuruz. Ama hangi gerekçeyle parti kurma konusu ortaya çıkmış?

En son yaklaşık bir buçuk ay önce Özgür Bey ile konuştuk. Arkadaşlarımız da temas halindeler. Vekilleri bölmeye, ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya hiç gerek yok. Bu partinin bir itiraz kültürü vardır. CHP, genel başkanlarına asla hakaret etmez.

O ayrıntılara girmeyi doğru bulmuyorum. Bizim birebir temasımızın dışında vekillerimiz konuşuyorlar. Ancak doğrudan Özgür Özel'le temas var mı, bilmiyorum. Çağrıyı yaptık işte. Partiden ayrılmasına gerek yok.

Parti içinde paralel yapı olmaz. Parti içinde mücadele edilir. Beni sevebilirler de sevmeyebilirler de. CHP'li vekillerin ve il başkanlarının temel özelliği, kendi özgür iradeleriyle karar vermeleridir. Mahkemenin mutlak butlan kararı vermesinin nedeni, işin içine paranın girmiş olmasıdır. Kimse bu parayı veya yolsuzluğu konuşmuyor. Herkes mutlak butlan kararını konuşuyor."