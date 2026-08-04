Butlan yönetimindeki CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Terörsüz Türkiye” adıyla yürütülen çözüm sürecine dair partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

‘SORUNLARI BİZ ÇÖZERİZ’

Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeyi biz kurduk, mimarı biziz. Sorunlarını da çözümlerini de en iyi biz biliyoruz” dedi. Süreci, “Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırma süreci” olarak adlandırdıklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmak, güvenliği hukukun yerine koymadan, özgürlüğü de güvenliğin karşısına dikmeden, bu iki değeri aynı anayasal düzen içinde birleştirebilmektir. Biz cumhuriyetçi eşit yurttaşlık vaat ediyoruz. Benim ne hakkım varsa Kürt vatandaşımızın da o hakkı olacak bu kadar basit. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz.”