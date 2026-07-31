Yargının "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki Üniversite Tercih Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanan öğrencilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, öğrencilerin tercih sürecine ilişkin görüşlerini de dinledi. 'SİYASET BİLİMİ' YANITINI ALINCA... Ziyaret esnasında öğrencilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, bir adaya "Ne okuyacaksın?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, öğrencinin "Siyaset bilimi" yanıtını vermesi üzerine, "Tehlikeli bir şey bu" ifadesini kullandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.