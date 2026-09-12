Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, “mutlak butlan” süreciyle ilgili hazırlanan bir kitap kapsamında verdiği röportajda, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ve siyasi geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Genel seçimlerde yüzde 50+1 oranının belirleyici olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, muhalefetin tek bir aday üzerinde anlaşması gerektiğini, bu sağlanamazsa farklı adayların yarışacağı ilk turun ardından ikinci turda uzlaşma yoluna gidilmesi gerektiğini söyledi.

"CHP İTTİFAKLARIN LOKOMOTİFİ OLACAK"

İttifak oluşturma konusunda en fazla deneyime sahip siyasetçilerden biri olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, muhalefet ittifaklarının geliştirilmesi konusunda öncü bir rol üstleneceğini belirtti. CHP’nin ittifak görüşmelerinde lokomotif konumunda olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, partisinin kendi içerisinden bir aday çıkarabileceğini ya da ittifak kuracağı siyasi partilerden gelecek aday önerilerinden birinin ittifak grubu tarafından benimsenebileceğini dile getirdi.

İMAMOĞLU İÇİN ÜÇ ŞART

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre Kılıçdaroğlu, ittifak masasının olası adayları arasında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun yargılandığı davalardan aklanması, diploma davasını kazanması ve CHP’de kalmayı tercih etmesi durumunda, CHP tarafından ittifak masasına aday olarak önerilebilecek isimlerden biri olabileceğini belirtti.

YAVAŞ İÇİN CHP ŞARTI

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığı konusunda da değerlendirmede bulundu. Yavaş’ın CHP’de kalmaya devam etmesi halinde ittifak masasında aday olarak önerilebilecek isimler arasında yer alabileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, böylece CHP’nin önümüzdeki seçim sürecinde İmamoğlu ve Yavaş isimlerini ittifak görüşmelerinde gündeme taşıyabileceğine işaret etti.