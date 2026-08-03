Yargının "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bir salonda düzenlenen Tuğçe Bekmez ile Sinan Ok çiftinin düğününe katıldı.
AKP'Lİ VEKİLLE YAN YANA
Kılıçdaroğlu, AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte çiftin nikahına şahitlik yapmak için sahneye davet edildi.
İzsiz, İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye katılmıştı.
'ARINMAYI GERÇEKLEŞTİRECEK LİDERİ' ANONSU
Kılıçdaroğlu, "Temizlenme ve arınmayı gerçekleştirecek lider, CHP Genel Başkanı" anonsu ile geldi. Nikaha ezan okununca ara verildi.
Nikahın ardından cüzdanı geline vermek isteyen Kılıçdaroğlu, "Önce damadın ayağına bas" uyarısı yaptı.
Nikahın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu düğünden ayrıldı.