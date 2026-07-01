Mutlak butlan kararının ardından CHP genel başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın basın açıklaması gerçekleştireceği açıklandı.
Duyuru Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez tarafından yapıldı.
Mutlak butlan kararının ardından CHP genel başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın basın açıklaması gerçekleştireceği açıklandı.
Duyuru Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez tarafından yapıldı.
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