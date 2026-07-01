Mutlak butlan kararının ardından CHP genel başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın basın açıklaması gerçekleştireceği açıklandı.

Duyuru Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez tarafından yapıldı.

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