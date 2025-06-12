Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası herhangi bir açıklama yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'yla ne konuştuğu merak konusu oldu.

Sözcü TV'de 'Başkent Kulisleri' programında görüşmenin nabzı tutuldu. Sözcü muhabiri Başak Kaya, ikili arasındaki görüşmenin merak edilenlerini aktardı.

Kaya, "Bu ziyaret şu anda çok kritik bir dönemde gerçekleşti. CHP’nin 38. Kurultayı'nın iptal edilmesi gündemdeydi. Bu kadar kritik bir süreçte, iki önemli ismin parti için bir araya gelmesi oldukça önemli" değerlendirmesinde bulundu.

'KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU'NUN TALEBİNİ KABUL EDİYOR'

"Kılıçdaroğlu'nun, bu görüşmeyi İmamoğlu’nun talebi üzerine gerçekleştirdiğini biliyoruz" diyen Kaya şunları aktardı:

"Özellikle kurultaya ilişkin ses kaydının duyulmasının ardından İmamoğlu, bir görüşme talebinde bulunuyor ve Kılıçdaroğlu da bu talebi kabul ederek görüşmeyi gerçekleştiriyor.

Görüşmede kritik noktalar var:

İmamoğlu bu görüşmede özellikle sosyal medyada ve parti içindeki çekişmeler nedeniyle söylenen bir takım cümlelerle ilgili olarak kendi iradesi dışında olduğunu Sayın Kılıçdaroğlu’na ifade ediyor ve bunun haksızlık olduğunu dile getiriyor.

İMAMOĞLU: SÜREÇ AYRI GAYRI OLMADAN YÖNETİLMELİ

İmamoğlu’nun bazı ifadelerini paylaşmak istiyorum:

"Partiye sokmayız" gibi cümlelerin olamayacağını ve buna asla izin vermeyeceklerini belirtiyor. "Siz bizim genel başkanımızsınız. Hepinizin üzerinde hepimizin üzerinde emeğiniz var" diyor. Partide bir dağınıklık durumu olduğunu, ancak ayrı gayrı olmadan bu sürecin yönetilmesi gerektiğini ifade ediyor. "Size yapılan bize yapılmış olur" diyor ve deneyimlerine ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. "Gönlünüzü kıranlar oluyor ama bunlar benim iradem dışında" diyor ve partinin derli toplu, birlik beraberlik içinde olması gerektiğini vurguluyor.

KILIÇDAROĞLU: PARTİYİ ASLA SIKINTIYA SOKMAM

Kılıçdaroğlu’ndan ise şu kritik yanıt geliyor: "Bu süreç benim dışımda hukuki bir süreç. Şikayetçi olan ben değilim. Benim dışımda yürüyen bir yargı süreci var. Ne yapabilirim?" diyor.

Ama ardından ekliyor: "Partiyi asla sıkıntıya sokmam. Sokanlara da asla izin vermem. CHP bizim evimizdir. Bana görev düşüyorsa, üzerime düşeni yaparım. Bölünmeden, parçalanmadan bir bütün olarak bu süreci tamamlamalıyız."