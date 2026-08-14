Yargının "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ağustos'ta tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu Konya Ereğli Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.
Görüşmenin öncesinde ya da sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Kılıçdaroğlu, daha önce tutuklu CHP'li belediye başkanların için "Kimin ismi geçiyorsa aklanıp gelsin. Parti kirlilikten arınacak, yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beşikçioğlu Konya Ereğli Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.
Beşikçioğlu'nun cezaevine nakli sırasında çekilen görüntülerde, aracın ön koltuğunda oturduğu ve geriye doğru uzandığı görülmüştü. Görüntülerde Beşikçioğlu'nun bitkin ve halsiz olduğu dikkat çekmişti.
Bu arada soruşturma kapsamında toplan tutuklu sayısı 40 olarak açıklanmıştı.