CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli temasları kapsamında yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından genel başkanlık görevinden ayrılan Kılıçdaroğlu'na, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte nasıl bir tutum takındığı soruldu.

"AKTİF SİYASETE DÖNMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Siyasete ara vermenin bir siyasetçi için mümkün olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra çok sayıda makale kaleme aldığını anlattı. Kılıçdaroğlu, "Siyasete ara vermek siyasetçi için maalesef mümkün değil. Yani dünyanın her tarafında siyasetçiler mutlaka siyaseti takip ederler. Ben, genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra çok sayıda makale yazdım. Makalelerin ağırlığı ahlaksızlığın kurumsallaşması. Türkiye'de ahlaksızlığın kurumsallaşması. Bunun üzerine 5 ve 6 makale yazdım. Dış politikayla ilgili yazdım. Türkiye'nin yeni dünya düzeni içinde nerede olması gerektiğini anlatan makaleler yazdım. Arkadaşlar geliyorlardı, düşüncelerimi soruyorlardı. Kendi düşüncelerimi aktarıyordum. Aktif siyasete yeniden dönmeyi hiç düşünmedim" ifadelerini kullandı.

"YAZLIK TAKIMLAR, SPOR GÖMLEKLER ALDI"

Kurultayın ardından eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun daha rahat bir hayat süreceklerini düşünerek hazırlık yaptığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Eşim kurultaydan hemen sonra bana gitti, yazlık takımlar aldı, spor gömlekler aldı. Nasıl olsa bundan sonra rahat bir hayat sürdüreceğiz diye. Ama olmadı. Yani bu benim elimde olan bir şey değil" dedi. Kurultayda şaibe iddialarının gündeme gelmesi üzerine evinden video çekerek açıklama yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Kurultay'da şaibe iddiaları gündeme geldiği zaman evimden video çektim. Dedim ki CHP kurultaylarında asla şaibe olmaz. Yargıya taşındı. Yargıya gidip ifade veren kişi ben değilim. Partinin ne bölünmesini ne ayrışmasını asla istemedim. Kayyum olarak beni atarlarsa asla bunu kabul etmeyeceğimi ifade ettim. Beni ziyarete gelen parti yöneticilerine de..." diye konuştu.

"EŞİM ÜZÜLDÜ"

Olası bir mutlak butlan kararı çıkması durumunda göreve dönmek zorunda kalacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Aynı zamanda kesin hükümsüzlük, yani mutlak butlan kararı çıkarsa mecburen dönmek zorundayız. Çünkü sadece ben dönmüyorum. Ben dönüyorum, Parti Meclisi dönüyor, Yüksek Disiplin Kurulu dönüyor. Dolayısıyla herkes orada. Dolayısıyla benim orada olmamam partinin açıkta kalması gibi başka bir tabloyu gündeme getirir. Evet, gemiyi güvenli limana getirdikten sonra ben de siyaseti bırakmak istiyorum. Bırakmak değil de aktif siyasetin içinde olmak istemiyorum. Yani izlersiniz siyaseti, dünya siyasetini izlersiniz. Ama illa ben içinde olacağım diye bir beklentim, bir kural da söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Eşinin yaşanan gelişmelerden üzüntü duyduğunu da belirten Kılıçdaroğlu, "Eşim tabii o da gelişmelerden elbette ki üzüldü. Böyle bir şeyin olmaması, böyle bir tablonun ortaya çıkması doğru bir şey değil ama oldu" dedi.