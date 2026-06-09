Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de bugün yaşanan grup toplantısı gerilimi sonrası CHP Genel Merkezi'nde konuşma yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Hepimiz halkın umuduyuz. Hayatında büyük sıkıntılar çeken herkesin umuduyuz. Her şeyi sizin için yapıyorum. Beraber mücadele edeceğiz. Ülkenin içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Bu durumu aşacak tek parti CHP'dir. Türkiye'nin sorunlarına çözüm üreten tek parti CHP'dir. CHP kurultayı düşüncelerin özgürce iade edildiği kurultaylardır. CHP kurultaylarında para pul çıkar olmaz. Çünkü bu parti, Mustafa Kemal'in partisidir. Arınacağız. Kirlilikten arınacağız temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.

Bu parti devlet kuran bir partidir, sıradan bir parti değildir. Tarihin hiçbir döneminde, CHP'nin hiçbir döneminde pavyona kurultay hazırlığı yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için beni eleştiriliyorlar. Ahlak, erdem, adalet... CHP bunları kendi dokularına işlemiştir. Adaletin olmadığı sevginin olmadığı yerde düzen olmaz. Para düzenini bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınmaz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamaz.

Hep iyi niyetle davrandım, herkesi dinledim. Herkesi dikkatle dinledim ama ahlaki temellerimi her zaman korudum. Türkiye'nin saygınlığını korumaya özen gösterdim. Yedi düvele karşı mücadele etmiş bir partinin elemanları yurt dışına çıkıp 'bizi yalnız bırakıyorsunuz' nasıl diyebilir? Türkiye tüm mazlum ülkelere örnektir.

"SEN SARAY'I NE ZAMAN ELEŞTİRDİN?"

Bana sarayın adamı diyorlar. Sen sarayı ne zaman eleştirdin? Bu milletin hakkını yiyen beşli çetelerden hesap sormazsam namerdim. Uyuşturucu baronlarından hesap sormazsam namerdim. Sarayı ne zaman eleştirdin sen? Ben iradesini parayla satın alanlardan hesap sormazsam namerdim. Genel merkezimize nasıl forsumuzu asıyorsunuz? Abdullah gül beni de ziyarete geldi ben neden forsunu asmadım?

Dünya değişiyor peki CHP bu konuda ne söylüyor? İşçinin emeklinin hakkını CHP savunmayacaksa kim savunacak? Onun da hesabını soracağız. Mehmet Şimşek'i getirdiler, İngiltere'den enflasyonu düşürsün diye getirdiler. Olan yine emekliye oldu kazanan yine beşli çeteler oldu.

Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa, televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim.

CHP kısır tartışmaların önüne çıkmak zorundadır. CHP sıradan bir parti değildir devleti kuran bir partidir. Savaş meydanlarında kurulan bu partiyi hepimiz korumak zorundayız. CHP'nin ahlaki değerleri tartışılmamıştır bile. Yeri gelmiş faşist yer gelmiş komünist demişlerdir. En aykırı olan bile ahlaki değerleri sorgulamamıştır buna cesaret edememiştir. CHP vesayet kabul etmez. CHP vesayet altında görev yapmaz. Kimse talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Genel Başkan söyler o yapar bunu. Ahlaki değerlerimiz tartışılıyorsa hepimizin oturup düşünmesi gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapacağız. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Bunun için önyargılı olmayacağım; bu kötüdür atalım partimizden demeyeceğim. Bu kurultay davasını başımıza bela edenlerden hesap soracağım. Mutlak butlan davası ahlakımıza vurulan bir darbedir. Kim bunu yaptıysa partimizden defedeceğim. Hesap vermek onurlu bir görevdir onu bilmek isterim. Onurlu insanlar hesap vermekten kaçınmaz. CHP'nin feneri bu karanlığı aydınlatacaktır şüpheniz olmasın. Gerilim dolayısıyla Meclis'e girmenize izin verilmedi. Bugün bir araya geldik. Hep iyi niyetli davrandığım için iyi niyetim istismar edildi. Bunun da farkındayım. Bir noktaya gelince maalesef kesip atacağız kusura bakmayın. "Kılıçdaroğlu Saray'ın adamı" diyorlar ya; Arkadaş, Erdoğan Meclis'e geldiğinde Kılıçdaroğlu mu ayağa kalkıp hizalandı?Saray ile müzakere edilmez mücadele edilir. Hiç endişe etmeyin güzel şeyler yapacağız.

Gençlerden biraz derin düşünmelerini istiyorum. Sosyal medyada bazı kişilerin dolduruşuna gelmesinler. O zaman güzel bir siyaset yapmış oluruz. Arınma ve temiz siyaset ikinci değişim, ekonomik kurtuluş ve kalkınma. Halkı soyanlarla uyuşturucu baronlarıyla kara paracılarla mücadele edeceğiz. Devlet yönetimi ahlak zeminine oturmazsa hepimiz daha da beter olacağız.

Kurultayı toplayacağım endişeniz olmasın. Endişe etmeyin daha ahlaklı bir kurultay yapacağım "

NE OLMUŞTU?

CHP'de bugün yaşanan grup toplantısı gerilimi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisine sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, destekçilerini saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'ne çağırdı.