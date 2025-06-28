CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Merkezi’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiden ihraç edilmesi için sistematik bir süreç başlattığını öne sürdü.
Yarkadaş paylaşımında, “CHP Genel Merkezi çözüm yerine yeni sorunlar oluşturacak adımlar atıyor. Partiyi destekleyen medya organlarında sadece kurultay konuşuluyor. Konuyu gündemde tutan mevcut yönetim. Şimdi ise büyük bir kırılma yaratacak yeni bir adımın hazırlığı yapılıyor” ifadelerine yer verdi.