Mahkemenin CHP'nin kurultayına ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Şalmanlı, avukatı Muharrem Saygı aracılığıyla Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve "kesin ihraç" kararı verilmesi talebiyle başvuruda bulundu.

Dilekçede, CHP Tüzüğü ile Disiplin Yönetmeliği'nin tüm üyeler ve parti organları açısından bağlayıcı olduğu vurgulanarak, hiçbir makamın parti hukukunun üzerinde olmadığı ifade edildi.

İLÇE SEÇİM KURULUNA GÖNDERİLDİ

Şalmanlı başvurusunda; parti örgütlerinin iradesini etkisizleştiren uygulamalar, kamuoyu önünde partiyi yıpratan açıklamalar ve parti ilkeleriyle bağdaşmayan kararların disiplin hukuku çerçevesinde incelenmesini talep etti.

Dilekçede ayrıca, "Parti hukukunun temel amacı kişileri değil, kurumsal yapıyı korumaktır" ifadelerine yer verildi.

Ayvalık İlçe Seçim Kurulu'na gönderilen dilekçe şöyle: