Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davası kapsamında "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Avukatı Kılıçdaroğlu'nun ifadeye gitmeyeceğini doğruladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması devam ediyor.

Aralarında tutuklanarak görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.

Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı dava açmıştı.

İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs'a bırakmıştı.

KILIÇDAROĞLU İFADEYE GİTMEYECEK

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, “Genel başkanımız bu soruşturmada hiçbir şekilde beyanda bulunmayacak, savcılığa gitmeyecek” dedi.