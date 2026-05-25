CHP'de yaşanan "mutlak butlan" gelişmesi sonrası gerilim tırmanırken kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ihraç listesi" olduğu iddiaları ortaya atıldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, söz konusu iddialarla ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi partiden ihraç edilecek ve disipline verilecek milletvekillerinin listesini hazırlamış" diyen Burhan, "Farklı bir tartışma olacağını düşünüyorum; Adı yolsuzluk, usulsüzlük, hakaret ve küfür ile anılan milletvekilleri olacak. Benim aldığım kulis bilgisi" dedi.

Sinan Burhan'ın listede olduğunu iddia ettiği isimler şöyle:

Ali Mahir Başarır Veli Ağbaba Burhanettin Bulut Umut Akdoğan Taşkın Özer Özgür Karabat Adnan Beker Cemel Enginyurt Gökhan Zeybek Ümit Dikbayır

ÜMİT DİKBAYIR VE CEMAL ENGİNYURT'TAN TEPKİ

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kulislerde dolaşan 'ihraç listesi' iddialarına çok sert yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımadığını ve partisinin başında bir "kayyum" olduğunu belirten Dikbayır, Özgür Özel'e olan desteğini yineledi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı Milletvekili arkadaşlarımı ihraç edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal bey!" ifadelerini kullandı.