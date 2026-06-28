Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Cenaze namazı öncesinde cami avlusunda oluşan yoğun kalabalık nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.

Yargının "mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu; Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek ile birlikte cami avlusuna geldi.

ŞAŞKIN BAKIŞLAR ARASINDA İLERLEDİ

Kılıçdaroğlu'nun cenaze namazı için safa ulaşabilmesi amacıyla koruma polisleri ve yakın koruma ekibi kalabalığı yararak ilerlemeye çalıştı.

Bu sırada yaşanan itiş kakış ve güvenlik koridoru oluşturma çabası, cami avlusunda bulunanların şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NUN YÜZÜNDE SIKINTILI İFADE

Yoğunluk sırasında korumaların yaptıkları nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşanırken, çevrede bulunan vatandaşlar yaşanan hareketliliği izledi.

Görüntülerde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yüzündeki sıkıntılı ifade dikkat çekti.

İYİ Parti lideri ile Kılıçdaroğlu'nun selamlaşmadığı da dikkatlerden kaçmadı.

BAKAN ERSOY DEVREYE GİRDİ

Yaşanan yoğunluk nedeniyle cami avlusunda düzenin sağlanmasında güçlük yaşanırken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da Kılıçdaroğlu'nun ilerleyebilmesi için devreye girdiği görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun korumalarla ilerlemesi tepkilere neden olurken kalabalığın yönlendirilmesinin ardından cenaze namazı için saf düzeni yeniden sağlandı.