mahkeme kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki MYK bugün toplandı toplandı.
Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı, bazı isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildiğini açıkladı.
Toplantıda, kurultay sürecine ilişkin de değerlendirmeler yapıldı; MYK üyelerinden oluşacak komisyonun bir takvim belirleyeceği belirtildi.
'ENGEL KALKARSA KURULTAY'A GİDİLİR'
Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, mahkeme kararı kesinleşmeden olağan ya da olağanüstü kurultay yapılamayacağı görüşünün toplantıda dile getirildiğini aktardı.
Kurmaylar, "Mahkeme kararı kesinleşmeden olağan veya olağanüstü kurultayımızı yapamayız ancak kararın kesinleşmesini beklerken il ve ilçe kongreleri yapmayı planlıyoruz. Engel kalkarsa olağanüstü kurultaya gidilir ya da olağan kurultay takvimi devam eder" değerlendirmesinde bulundu.