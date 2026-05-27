Türkiye siyaseti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde patlak veren ve mahkeme koridorlarından sokaklara taşan eşi benzeri görülmemiş bir krizle çalkalanıyor. Ankara’da mahkeme eliyle yönetimin değiştirilmesi ve polisin genel merkezi basmasıyla başlayan süreç, partiyi tarihin en zorlu günlerini yaşatacak duruma getirdi.

Yaşanan kaosun ardından NET-AR Araştırma şirketi tarafından yapılan son seçim anketi ise Türk siyasetindeki dengelerin tamamen altüst olduğunu ortaya koydu.

ÖZGÜR ÖZEL PARTİ KURARSA ZİRVEYE OTURUYOR

Özgür Özel, bayram sabahı yaptığı taze açıklamada "Yeni parti kurmayacağız, istifa etmeyin" çağrısında bulunarak kurultay ve birlik mesajı verse de, anket şirketi "Özgür Özel yeni parti kurarsa ne olur?" senaryosunu seçmene sordu.

Araştırma sonuçlarına göre;

Özgür Özel'in liderliğindeki yeni bir oluşum, %32,4 oy oranıyla AK Parti'yi geride bırakarak Türkiye'nin 1. partisi konumuna yükseliyor.

Ankette AK Parti %29,4 ile ikinci sırada yer alırken; DEM Parti %7,2, İYİ Parti %5,3, MHP %5,2, Saadet Partisi %4,9 ve Yeniden Refah Partisi %3,4 oy oranına ulaştı.

KILIÇDAROĞLU BARAJ ALTI KALIYOR

Anketin en çarpıcı ve sarsıcı sonucu ise Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde yaşandı. Mahkeme kararları ve parti içi hamlelerle adı anılan Kılıçdaroğlu’nun yönetimindeki CHP, seçmenden büyük bir kesik yedi. Ankete göre, Kılıçdaroğlu’nun CHP’si yalnızca %2,7 oy oranında kalarak barajın altında ezildi. Bu sonuç, parti tabanının ve seçmenin mevcut yönetim krizinde safını net bir şekilde Özgür Özel’den yana belirlediğini gösterdi.