CHP'den 25. ve 26. Dönem Balıkesir Milletvekilli olan Mehmet Tüm'ün 'Mutlak Butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte göreve iadesine karar verildi.

Parti Meclisi'nde (PM) bulunan Mehmet Tüm, 'ayrışmaların tarafı olacak herhangi bir pozisyonda bulunmayı doğru bulmuyorum' diyerek Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde yer almayacağını duyurdu.

CHP'li Tüm'ün X'ten yaptığı açıklama şöyle:

"Yaklaşık otuzbeş yıl sosyal demokrasinin,rgütlü mücadelenin ve parti içi demokrasinin savunucusu oldum. Siyasi yaşamım boyunca hiçbir zaman herhangi bir grubun, hizbin ya da kişinin siyasetçisi olmadım. Her zaman örgütün iradesini, önseçimi ve üyelerin söz hakkını savundum.

Cumhuriyet Halk Partisi bana siyasal yaşamımın en büyük onurlarını yaşattı. Önseçimden çıkarak milletvekili oldum, dört ayrı kurultayda hiçbir listenin parçası olmadan delegelerimizin özgür iradesiyle Parti Meclisi’ne seçildim. Bunu her zaman partimizin demokratik kültürünün bir sonucu olarak gördüm.

Partimizin en zor dönemlerinde dahi tek kaygımız CHP’nin kurumsal kimliğini ve toplumsal muhalefetin umudunu korumak olmuştur. Ancak bugün geldiğimiz noktada partimiz, iç tartışmaların gölgesinde ciddi bir ayrışma yaşamaktadır. Bu durum yalnızca partimize değil, Türkiye’nin demokrasi mücadelesine de zarar vermektedir.

Bu koşullar altında, partimizde yaşanan ayrışmaların tarafı olacak herhangi bir pozisyonda bulunmayı doğru bulmuyorum. Bu nedenle oluşturulacak yeni MYK’da veya herhangi bir görevlendirmede yer almam mümkün değildir. Çünkü bugün ihtiyaç duyulan şey yeni makamlar değil; ortak aklı, dayanışmayı ve birlik ruhunu yeniden inşa etmektir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün bileşenleri ortak mücadele zemininde buluşmalı, kutuplaşmayı değil birliği büyütmelidir. Halkımızın beklentisi; kendi sorunlarına çözüm üretecek, güven veren ve iktidar hedefini büyüten güçlü bir CHP’dir. Bu nedenle partimiz vakit kaybetmeden kurultay sürecini işletmeli, örgütün iradesine başvurmalı ve tüm tartışmaları demokratik zeminde sonuçlandırmalıdır. Çünkü CHP’nin gerçek sahibi örgütüdür, üyeleridir ve ona gönül veren milyonlardır."