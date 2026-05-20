Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya üzerinden yayımladığı videoda kullandığı “CHP’de arınma” ifadeleri siyaset gündeminde yankı uyandırdı. Açıklamalara bir tepki de eski CHP lideri Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan geldi.

Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu’nun mesajlarının parti içerisinde yeni ayrışmalara neden olabileceğini belirterek eleştirilerde bulundu. Baykal’ın açıklamalarında, CHP’nin son dönemde yaşadığı iç tartışmalar ve değişim sürecine ilişkin değerlendirmelerin öne çıktığı görüldü.

Aslı Baykal şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin şu anki yöneticileri hiç zaman kaybetmeden gitmeli tamam. Ama CHP'li muhaliflerin umudu Kılıçdaroğlu imiş.

Allah bunlara akıl fikir versin daha da diyecek bir şey yok. İnsan merak ediyor 86 milyon nüfuslu ülkede insan yok mu? Sanki denenmedi Kılıçdaroğlu.

Sanki Kılıçdaroğlu'nun nasıl genel başkan olduğu bilinmiyor. Şimdiki iş bilmez yöneticilerin hepsini idari görevlere getiren sanki başkası idi. CHP yörüngesinden Kılıçdaroğlu zamanında sapmadı sanki. CHP istanbul İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntüleri sanki başka dönemde çıktı. Zavallı CHP'liler 40 katırla 40 satır arasında tercih yapmak zorunda mı?

Allah muhafaza bizi ve koca ülkemizi bu tuhaf kararları veren insanlar yönetecek olsa ülkenin yönü neresi olur acaba?"