Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 25-27 Eylül tarihlerinde Abant’ta gerçekleştireceği kampta, yeni yasama döneminde Meclis gündemine gelmesi beklenen anayasa değişikliği çalışmalarını da ele alacak. Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık edeceği kampta, olası anayasa değişikliği teklifine ilişkin CHP’nin tutumu değerlendirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama döneminde anayasa değişikliğinin gündeme gelebileceğini belirten CHP kurmayları, AKP tarafından hazırlanması beklenen olası taslağa ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. CHP TEKLİFİ İÇERİĞİNE BAKARAK DEĞERLENDİRECEK CHP yönetimi, AKP tarafından sunulacak olası anayasa değişikliği teklifini içeriğini incelemeden reddetmeyeceklerini bildirdi. Parti kurmayları, teklifin içeriğinin görülmesinin ardından destek verip vermeme konusunda karar alınacağını belirtti. Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre, CHP kurmayları, “Meclis açılınca aniden önümüze gelirse içeriğine bakacağız. İçinde ne var ne yok, neleri kapsıyor inceleyeceğiz. Destek verip vermemek çalışmanın içeriğine bağlı” ifadelerini kullandı. ÖNCELİK GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM CHP’nin anayasa tartışmalarındaki önceliğinin güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu belirten parti kurmayları, olası düzenlemede bu yönde değişiklikler bulunması halinde destek verebileceklerini ifade etti. Kurmaylar, “Değişiklikte güçlendirilmiş parlamenter sistem olursa evet deriz, neden hayır diyelim?” değerlendirmesinde bulundu. CHP’li isimler ayrıca, 2023 seçimleri öncesinde Altılı Masa tarafından hazırlanan güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin kendileri açısından geçerliliğini koruduğunu belirtti. Söz konusu çalışma, 84 madde ve dokuz başlık altında toplam 156 sayfadan oluşuyordu.

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