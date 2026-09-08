CHP’de yaşanacak bir bölünmenin partiye güç kaybettireceğini söyleyen Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşmeye ve seçimlerde işbirliğine açık kapı bıraktı.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ile hakkında yürütülen davaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun tutuklanmasını ise doğru bulmadığını yineledi.

Euronews Türkçe’ye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nu “siyasi tutuklu” olarak görmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil” ifadelerini kullandı.

Buna karşın İmamoğlu’nun tutuklanmasını doğru bulmadığını yineleyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ile hakkında açılan davaların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

CHP’nin aday belirleme sürecinde İmamoğlu’na oy verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Bu davalar ayrıdır” dedi.

“HER KÖR KURUŞUN HESABINI VERECEĞİM”

Yargı sürecine ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, siyasetçilerin hesap vermeye hazır olması gerektiğini söyledi.

İmamoğlu’nun yargılandığı “yolsuzluk” davasına atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, “Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. ‘Her kör kuruşun hesabını vereceğim’ diyecek” ifadelerini kullandı.

İŞBİRLİĞİ İÇİN KAPIYI KAPATMADI

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun önündeki hukuki engellerin kalkması ve cumhurbaşkanı adayı olması durumunda muhalefet içinde işbirliği yapılması ihtimaline kapıyı kapatmadı.

İmamoğlu’nun YENİ Parti’de bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, olası bir adaylık etrafında bir araya gelinip gelinmeyeceği sorusuna, “Onun için temas kurulması lazım. Görüşülmesi lazım” yanıtını verdi.

Muhalefetin seçimi kazanabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Şimdi yüzde 51’i nasıl alacaksınız? İş birliği yaparak. İş birliği yapmadan nasıl alacaksınız?” dedi.

İstişare ve müzakereye açık olup olmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, “Her zaman” karşılığını verdi.

“ÖZGÜR BEY İSTERSE ELBETTE OTURURUZ”

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’le görüşme ihtimaline ilişkin, “Ahlaki temelli her türlü görüşmeye bizim kapımız açıktır” dedi.

Özel’in görüşmek istemesi halinde bir araya gelebileceklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Elbette Özgür Bey görüşmek isterse elbette otururuz, konuşuruz” ifadelerini kullandı.

KURMAYLARINA “YENİ PARTİ” TALİMATI

Kılıçdaroğlu, CHP’den ayrılan Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin kurduğu YENİ Parti’ye yönelik tutumunu da anlattı.

İl başkanlarına bu konuda talimat verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “‘Asla ve asla eleştirmeyeceksiniz. Asla ve asla kavga etmeyeceksiniz’ dedim. Bizim eleştireceğimiz yer iktidar” ifadelerini kullandı.

"BEN BU DAVANIN HİÇBİR YERİNDE YOKUM”

Kılıçdaroğlu, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davanın tarafı olmadığını söyledi. “Ben bu davanın tarafı değilim. Dava açan değilim. İfade veren değilim. Ben bu davanın hiçbir yerinde yokum” diyen Kılıçdaroğlu, kendisini şüpheye düşüren gelişmenin mahkeme kararı olduğunu belirtti.

Kurultay sürecinde para verildiği veya konut temin edildiği yönündeki iddialara ilişkin daha önce herhangi bir duyum almadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, delillerin kendisine değil mahkemeye sunulacağını söyledi.

Mahkeme kararının ardından eski yönetimin tümüyle göreve döndüğünü belirten Kılıçdaroğlu, “Biz de 38. Kurultay’ı yeniden yapmak üzere geldik” diye konuştu.

“BÖLÜNME GÜÇ KAYBI YARATIR”

CHP’de yaşanan ayrışmanın tabanda büyük bir kaymaya neden olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, buna karşın bölünmenin parti açısından güç kaybına yol açacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Parti ikiye bölündü mü? Bölündü. Bu bir kayba yol açar mı? Yol açar. Güç kaybı yaşar mı? Elbette yaşayacak” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM ELEŞTİRİSİ

Kılıçdaroğlu, 2024 yerel seçimlerinin ardından izlenen siyasete de eleştiriler yöneltti.

CHP’nin birinci parti çıkmasının ardından erken seçim çağrısının daha güçlü şekilde yapılması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, “Birinci parti olduysak derhal erken seçim çağrısı yapılmalıydı” dedi.

Özgür Özel yönetiminin daha sonra erken seçim çağrıları yaptığının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, yalnızca tarih vermenin yeterli olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, iktidarı seçime zorlamak amacıyla bütçenin Meclis’ten geçirilmemesi gerektiğini savundu.

ADAYLIĞA AÇIK KAPI BIRAKTI

Önümüzdeki kurultayda yeniden aday olup olmayacağı sorulan Kılıçdaroğlu, henüz kurultay takviminin belli olmadığını belirterek yanıt verdi.

Adaylığı reddetmediğinin belirtilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?” ifadelerini kullandı.