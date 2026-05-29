Mahkemenin verdiği 'Mutlak Butlan' kararı ile CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi’nin toplanma tarihine ilişkin kamuoyunda gündem olan iddialar hakkında açıklamada bulundu. Barış Yarkadaş’a değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’nin 1 Haziran’da toplanacağına dair resmi bir karar açıklamadıklarını ifade etti. 1 HAZİRAN TARİHİNİ REDDETTİ Kılıçdaroğlu, “Biz PM’nin 1 Haziran’da toplanacağına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadık. Arkadaşlarımızla kendi aramızda fikir yürüttük. Araya tatil girmesiyle birlikte PM üyesi arkadaşlarımızın tebliğ alamayacakları anlaşıldı. Tüm üyelerin tebligat alabilmesi için mesai saatini bekliyoruz. 1 Haziran tarihi gazeteci arkadaşlarımızın kulislere dayanarak aldığı bilgidir” dedi

