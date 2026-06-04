Gazeteci Timur Soykan, Onlar TV yayınında mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin “Çok önemli bir belediye başkanını Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu bu kişiye 'itirafçı ol, İBB davasını büyüt' diyor. O belediye başkanı ve yakınlarının onayını almadığım için ismini açıklayamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.





SOYKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK



Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Sözcü'ye yaptığı açıklamada söz konusu iddianın tamamen yalan olduğunu belirterek, iddiayı ortaya atan BirGün yazarı Timur Soykan hakkında Kılıçdaroğlu adına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.



'HABERİN DOĞRULUĞUNDAN ŞÜPHEM YOK'



Soykan, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı almasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Kılıçdaroğlu hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Haber kaynağımı basın etiği gereği açıklamayacağım. Umarım Silivri Cezaevi’nde tutuklu Belediye Başkanı Kılıçdaroğlu’nun teklifini açıklayacaktır. Haberin doğruluğundan şüphem yok."