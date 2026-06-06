Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu cephesiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İktidara yakın Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik sert açıklamalar yapan bazı il başkanlarıyla görüşerek parti içi tutumlarını netleştirmelerini isteyecek.

Haberde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarına “Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın” mesajını vereceği öne sürüldü.

Görüşme davetini kabul etmeyen isimlerin ise disipline sevk edilmesinin planlandığı iddia edildi.

Mutlak butlan kararının ardından Gaziantep, Düzce ve Giresun başta olmak üzere bazı il başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirileri gündeme gelmişti.

İddiaya göre, Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarını genel merkeze davet etmesi halinde bazı isimler bu çağrıya katılmayabilir.

Davete rağmen talimata uymayan il başkanları hakkında ise disiplin sürecinin işletilebileceği öne sürülüyor.