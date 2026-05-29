21 Mayıs tarihinde 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin başında olduğu uzun yıllar boyunca kendisini görmezden gelen iktidar medyasının adeta gözdesi oldu.



14-28 Mayıs 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na ekranlarını kapatan yandaş kanallar, şimdilerde ise Kılıçdaroğlu'na ilişkin her gelişmeyi canlı yayına taşımalarıyla dikkat çekmekte.





İktidar medyasının tamamı Kılıçdaroğlu'na yönelik pozitif ifadeler kullanırken, özellikle 3 televizyon kanalı Kılıçdaroğlu'na ilişkin haberlerin 'üretim merkezi' haline dönüşmüş durumda.



KILIÇDAROĞLU'NUN ÜÇ KANALI



Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin haberler, resmi duyuru kanallarından ya da Kılıçdaroğlu ekibine ait sosyal medya hesaplarında paylaşılmadan önce söz konusu kanallara servis ediliyor.



Bu süreçte CHP'li siyasetçilere yönelik operasyonların medya ayağını oluşturan TGRT ile Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin her gün saatlerce canlı yayında konuştuğu iktidar medyası TV100 'Kılıçdaroğlu'nun medya ayakları' olarak değerlendirilmekte.





İki kanala ek olarak, Cumhurbaşkanlığı seçimleri boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'na yalnızca '32 dakika' yer ayıran kamu yayıncısı TRT de yayın politikasında '180 derece' dönüşüme gitti.



Kılıçdaroğlu'nun bayram nedeniyle gazetecilere yaptığı açıklamayı 28 dakika boyunca kesintisiz yayınlayan TRT, günün her saatinde haber bültenlerinde senelerdir görmezden geldiği Kılıçdaroğlu'na ilişkin haberlere yer vermeye başladı.





