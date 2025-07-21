CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi.

76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, X hesabından paylaşım yaptı.

Akın, yaptığı paylaşımda “Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

AİDAT TARTIŞMASI

Adil Kılıçdaroğlu'nun, Balıkesir Burhaniye'de yönetici olduğu sitede çıkan aidat tartışması nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

'BEN ONDAN 2 SAAT SONRA DOĞMUŞUM'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu, 2009 yılında basına verdiği bir demeçte şöyle konuşmuştu:

“Benim Kemal Kılıçdaroğlu ile ikiz olduğumu çoğu kimse bilmez. Babamızın söylediğine göre ben ondan iki saat sonra doğmuşum. Onun için o benim ağabeyim. Ben Seka’dan emekliyim."

3 YIL ÖNCE DE CELAL KILIÇDAROĞLU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer kardeşi Celal Kılıçdaroğlu da 18 Kasım 2022'de kalp krizinden hayatını kaybetmişti.

(Celal Kılıçdaroğlu)